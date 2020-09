Tuttosport: "Difesa: non solo Andersen, Toro su Ferrari"

"Difesa: non solo Andersen, Toro su Ferrari". Questo il titolo a pagina 13 che Tuttosport dedica al mercato in entrata del Torino: "Giampaolo vuole uno dei suoi gioielli anche per la difesa: trattative con Lione e Sassuolo. Andersen è sulla carta la prima scelto del tecnico granata. La trattativa per Ferrari è connessa agli sviluppi dei sondaggi per Andersen. La richiesta degli emiliani per l'italiano è tra i 12 e i 15 milioni".