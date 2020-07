Tuttosport: "Due arieti per il numero 9: la Juve tra Milik e Dzeko"

"Due arieti per il numero 9: la Juve tra Milik e Dzeko". Titola così a pagina nove l'edizione odierna di Tuttosport in riferimento alla ricerca dei bianconeri di una punta di peso: "Qualità simili, il polacco è più giovane e guadagna meno. Il bosniaco può arrivare in saldo. Entrambi hanno il mix di fisico e tecnica cercato da Paratici, che non trascura altre piste".