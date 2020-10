Tuttosport: "Dybala a forte rischio per Crotone ma Pirlo è pronto a lanciare Chiesa"

Tuttosport in edicola oggi si occupa nelle sue pagine della prossima sfida tra Crotone e Juventus. Dubbi e problemi di formazione per mister Pirlo, soprattutto in attacco e a centrocampo. Dybala è partito con l'Argentina ma non ha giocato per una gastroenterite. Il giocatore è ancora debilitato e la sua presenza allo Scida è a rischio. Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Covid, a Crotone potrebbe esserci l'esordio dal 1' minuto di Chiesa, che ieri ha svolto il suo primo allenamento da giocatore della Juve. La sua presenza e il suo ruolo (seconda punta o esterno d'attacco) dipenderanno da come Pirlo intende utilizzare Kulusevski e il rientrante Bernardeschi. Certo di un posto da titolare Alvaro Morata.