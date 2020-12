Tuttosport: "Dybala, a gennaio non c'è tempo per il rinnovo. Appuntamento a febbraio"

"Dybala, a gennaio non c'è tempo per il rinnovo. Appuntamento a febbraio", titola oggi Tuttosport. Se ne riparlerà a febbraio, non prima. La Juventus e Dybala affronteranno il delicato discorso rinnovo solo a febbraio. Partendo dalla stessa base proposta in estate: dieci milioni di euro all'anno più un paio di bonus raggiungibili durante la stagione. La Juventus continua a credere in Dybala e nel fatto che il suo talento possa tornare a brillare. A gennaio servirà tantissimo a Pirlo, e ritroverà spazio. Ma il dubbio di Dybala è che la sua voglia di restare alla Juventus sia superiore alla voglia della Juventus di trattenerlo. Gennaio sarà un mese decisivo sotto tanti punti di vista.