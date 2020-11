Tuttosport: "Dybala a lavoro mentre gli altri riposano. Straordinari per uscire dalla crisi"

Paulo Dybala le sta tentando tutte per uscire dal momento di appannamento vissuto nelle ultime settimane, e l'edizione odierna di Tuttosport titola: "Dybala a lavoro mentre gli altri riposano. Straordinari per uscire dalla crisi". Mai aveva iniziato così male l'argentino. 306 minuti in campo ed una sola rete segnata. La Joya ha continuato ad allenarsi, cercando di recuperare la condizione, anche ieri, quando gli altri erano a riposo. Vuole a tutti i costi essere a disposizione per la sfida al Cagliari di sabato sera. Non vede l'ora di una nuova rinascita: l'intenzione è quella di seguire le orme di Morata, che ad ottobre non è andato in nazionale, ha lavorato bene e messo poi a segno 6 gol. Il rapporto tra Dybala e Pirlo è molto buono, meno, quello con la società.