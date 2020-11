Tuttosport: "Dybala e i consigli dell'amico Del Piero, dall'inferno si torna"

Oggi Tuttosport dedica ampio spazio ad Alex Del Piero, che ieri ha compiuto 46 anni, e Paulo Dybala, in un momento difficile, come quello attraversato dall'ex numero 10 bianconero dopo l'operazione al ginocchio: "Dybala e i consigli dell'amico Del Piero, dall'inferno si torna". Poche settimane prima della sfida al Barcellona Del Piero aveva detto su Dybala: "Gli occhi sono su di lui, dovrà prendersi questa responsabilità con leggerezza". Un consiglio prezioso, perché forse è proprio la leggerezza che Dybala ha perso. Il primo messaggio che Del Piero potrebbe rivolgere a Dybala in questo momento sarebbe: "Tranquillo, dall'inferno si torna". E forse l'argentino non è neppure all'inferno, più in un purgatorio di malumori e malesseri. Dybala ha davanti a sè due settimane senza partite, in cui ritrovare la forma migliore e ritrovarsi.