Tuttosport: "Dybala insegue l'amico Morata e sogna un tridente con CR7 più dei tifosi"

Nell'edizione odierna, Tuttosport si concentra su Paulo Dybala, che ha ritrovato il feeling con il gol in Champions League: "La rete ha riportato il sorriso sul volto della Joya, ma si tratta di uno squarcio di sole in un cielo nuvoloso", si legge. Le prime nubi non sono infatti stare cacciate dalla fine del mercato, perché la trattativa per il rinnovo che non avanza le mantiene tuttora sulla testa dell'argentino. A complicare la vita dell'ex Palermo è la maggiore complementarietà di Morata con Ronaldo, centro di gravità permanente dei bianconeri. La sfida tra i due amici è quindi impari, a meno che la differenza di forma non sia abissale. "In questa situazione - ipotizza il quotidiano . la Joya sogna il tridente con Morata e Ronaldo forse ancor più dei tifosi. Ma è un sogno difficile da realizzare". Non è da escludere che Pirlo in futuro possa provare soluzioni diverse, ma in questa fase il suo obiettivo è dare solidità all'assetto base.