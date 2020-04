Tuttosport: "Dybala, la verità!"

"Dybala, la verità!", titola oggi Tuttosport. Paulo Dybala ieri è risultato positivo al tampone per il Covid-19 per la quarta volta. Non è ancora guarito dunque, ad oltre 40 giorni dalla sua prima positività. Ma il dottor Di Perri assicura come sia tutto normale: "Sta bene, rientra solo in quella casistica, di circa il 20% sui casi totali, che ha bisogno di più tempo per negativizzarsi". L'umore di Paulo è ottimo, si allena in casa senza particolari problemi.