Tuttosport e Boninsegna: "La maglia verde che sacrilegio!"

"La maglia verde che sacrilegio!". Così titola in prima pagina l'edizione odierna di Tuttosport sulle parole di Boninsegna. Lo storico centravanti della Nazionale italiana negli anni '60 e '70 ha commentato così la scelta della maglia verde per l'Italia: "L'azzurro fa parte di noi, non credevo si potesse arrivare a tanto. Belotti è uno spettacolo".