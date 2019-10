© foto di stefano tedeschi

"E Conte processa l'Inter", titola così l'edizione odierna di Tuttosport in prima pagina. Ieri è arrivata una vittoria per l'Inter in casa del Sassuolo, con il rocambolesco risultato di 4 a 3. Finale thrilling, con i nerazzurri che da 4 a 1 si fanno rimontare fino ad una sola rete di vantaggio, rischiando la clamorosa beffa. Il tecnico Antonio Conte si infuria con i suoi giocatori.