Tuttosport e i problemi dell'Inter: "Il club chiede a Conte di fare la differenza"

"Il club chiede a Conte di fare la differenza". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno all'Inter. Il tecnico è il più pagato della Serie A ed i nerazzurri vogliono che trovi il guizzo per fare la differenza e svoltare. Nessuno si aspetti che vinca solo per i soldi che riceve, ma c'è totale affidamento nei suoi confronti. Domani non sono ammessi errori con il Borussia Moenchengladbach e Conte affronterà la sfida probabilmente tornando al 3-5-2 sperando di trovare il guizzo tanto invocato dal club.