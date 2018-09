“Dybala fai come Ronaldo”. Parla Andrea Pirlo, protagonista della prima pagina di Tuttosport. L’ex regista della Juventus indica la strada alla Joya: “Se Paulo comincerà ad allenarsi come CR7 sarà dura tenerlo fuori. Se giocassi ancora scegliere il portoghese più di Messi. Non mi stupirei se Pogba tornasse alla Juve”.