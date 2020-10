Tuttosport e il derby a porte chiuse: "5 milioni in fumo: una voragine per i bilanci"

vedi letture

"Soldi perduti: una voragine". Titola così all'interno delle sue pagina Tuttosport. Ecco quanto vale in termini economici giocare il derby senza pubblico. L'incasso per Inter-Milan ormai superava i 5 milioni di euro. I mancati introiti pesano come un macigno anche sull'indotto. Ai 1.000 spettatori che oggi saranno a San Siro, invitati dai club, toccherà far sentire al massimo la propria voce per riempire il vuoto circostante. Saranno una goccia nell'oceano, scrive il quotidiano, anche per l'indotto economico di ogni derby tra ristoranti, hotel e bar. Nel 2011 venne stimato che si ricavava 11 milioni circa ad ogni stracittadina. Anche questi andati in fumo.