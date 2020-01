"Il Milan VIbra!". La prima pagina odierna di Tuttosport è quasi tutta per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese ieri è tornato a fare la differenza in Serie A a 38 anni suonati, rilanciando i rossoneri in campionato a Cagliari con un gol e tante occasioni già alla prima partita da titolare.

"Super Dea, regalo alla Juve!": sulla prima pagina del noto quotidiano torinese c'è spazio anche per il posticipo del sabato Inter-Atalanta. 1-1 il risultato finale del match, con reti di Lautaro e Gosens, e grande opportunità quindi per i bianconeri, che oggi possono diventare campioni d'inverno staccando di due punti proprio l'Inter in testa alla classifica.

"Toro, occhio a Mihajlovic": spazio, come al solito, anche per le ultime di casa Torino. Il prossimo avversario dei granata, oggi pomeriggio in casa alle ore 15, si chiama Bologna, con mister Sinisa Mihajlovic pronto a rovinare con uno scherzetto l'euro-sogno di Belotti e compagni.