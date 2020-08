Tuttosport e la finale di andata dei playoff di B: "Spezia, un piede in Serie A!"

"Spezia, un piede in Serie A!", così Tuttosport. Con chiaro riferimento alla finale di andata dei playoff di B, che ieri ha contrapposto, al "Benito Stirpe", Frosinone e Spezia, due club che lottano per l'unico posto rimasto per la A: "Il Frosinone sconfitto dal gol di Gyasi. Adesso nel ritorno a Italiano basterà non perdere con due reti di scarto".