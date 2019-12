Tuttosport: "E la Juve prende l'Inter"

E la Juve prende l'Inter", titola Tuttosport a centro pagina. Tre punti per i bianconeri, uno solo per l'Inter: così ora la classifica vede entrambe a quota 39. Pareggio beffa per i nerazzurri, raggiunti in pieno recupero dalla Fiorentina grazie ad una rete di Dusan Vlahovic. Frenata dunque per Antonio Conte, raggiunto in vetta alla classifica dalla Juventus. E stasera la Lazio ha la possibilità di portarsi a soli tre punti dalla coppia di testa.