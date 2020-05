Tuttosport e la ripresa dei campionati: "La B prende tempo"

vedi letture

"La B prende tempo". Titola così, Tuttosport, la pagine dedicata alla Serie B, con un occhio alla possibile ripresa del torneo: "La maggior parte delle squadre preferisce attendere le disposizioni per le sedute collettive ma alcuni club sono pronti ad aprire i propri centri per sedute facoltative dei singoli calciatori", la chiosa finale. Con la lega diretta da Mauro Balata che è nel limbo tra una Serie A che appare prossima al rientro in campo e una C che probabilmente concluderà invece la stagione.