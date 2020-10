Tuttosport e la rivoluzione della serie cadetta: "Galliani vuole il VAR anche in B"

"Galliani vuole il VAR anche in B", così Tuttosport guarda alla giornata della Serie B.

Spiegando poi che quest'oggi si terrà l'assemblea di categoria: "all’ordine del giorno, fra gli altri punti, l’elezione dei due consiglieri decaduti, Santopadre e Vigorito, dopo la promozione in A del Benevento e la retrocessione in C del Perugia. Ma Galliani, ad del Monza, ha già annunciato che porterà all’attenzione del presidente Balata, l’introduzione della tecnologia in B, dopo che in Coppa Italia al Monza è stato negato un gol fantasma a Barillà"