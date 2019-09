© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

"Ventura, la rivincita": occhi in casa Salernitana per Tuttosport. Con uno sguardo attento alla guida di mister Giampiero Ventura: "Ha risvegliato il club campano che veniva da un’annata sofferta chiusa con la salvezza ai playout. Alla ripresa, arriva il Benevento di Inzaghi: se vince, può mettere le basi per una grande stagione".