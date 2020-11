Tuttosport e la scossa di Inzaghi all'intervallo: "Sveglia! C'era un altro rigore per il Toro"

"Sveglia! C'era un altro rigore per il Toro", le urla di Simone Inzaghi riecheggiano dentro lo stadio Grande Torino, riportate dall'edizione odierna di Tuttosport. "Non vi riconosco più, non avete più voglia di vincere, arrivate sempre dopo l'avversario, non avete conquistato neppure un contrasto e c'era un altro rigore per loro! Così non andiamo da nessuna parte, dovete tornare quelli che conosco, forza ragazzi!", il discorso all'intervallo del tecnico biancoceleste. Una sfuriata che ha dato i suoi effetti, anche se la vittoria è arrivata solo in pieno recupero.