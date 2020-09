Tuttosport e la Serie C: "Non rientra lo sciopero. E' a rischio il primo turno"

"Non rientra lo sciopero. E' a rischio il primo turno": così Tuttosport parla del via al nuovo campionato di Serie C, che dovrebbe iniziare questo weekend, ma che sicuramente subirà slittamenti.

A ogni modo, il quotidiano ricorda il turno dei tre gironi: "Girone A (1ª giornata). Domani, ore 20.45: Lecco-Giana Erminio. Domenica, ore 15: AlbinoLeffe-Livorno, Carrarese-Pro Patria, Olbia-Pontedera, Piacenza-Grosseto, Pistoiese-Alessandria. Ore 17.30: Lucchese-Pergolettese, Pro Vercelli-Novara, Renate-Como. Lunedì, ore 20.45: Juventus U23-Pro Sesto.

Girone B (1ª giornata). Domani, ore 20.45: Vis Pesaro-Legnago. Domenica, ore 15: Carpi-Sambenedettese, FeralpiSalò-Arezzo, Gubbio-Modena, Padova-Imolese, Triestina-Matelica. Ore 17.30: Fermana-Mantova, Perugia-Fano, Ravenna-Alto Adige, Virtus Verona-Cesena.

Girone C (1ª giornata). Domani, ore 20.45: Cavese-Vibonese. Domenica, ore 15: Catania-Paganese, Teramo-Palermo, Trapani-Casertana. Ore 17.30: Avellino-Turris, Juve Stabia-Monopoli, Potenza-Catanzaro, Ternana-Viterbese, Virtus Francavilla-Bari".