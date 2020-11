Tuttosport e la sfuriata del tecnico: "Pazza Inter o no è tornato il vecchio Conte"

Antonio Conte aveva chiesto un'Inter meno pazza, ma l'Inter di quest'anno è forse la più pazza degli ultimi anni. E Tuttosport titola sulla sua sfuriata di ieri: "Pazza Inter o no è tornato il vecchio Conte". L'allenatore salentino ieri ha tirato le orecchie ai suoi giocatori, dopo un primo tempo sottotono a dire poco. L'Inter ieri ha mostrato le sue due facce: un attacco che sa essere letale e una difesa che continua a subire reti su reti. "Pazza o no io devo fare un'analisi. Il primo tempo non mi è piaciuto assolutamente, per l'atteggiamento. Non siamo ancora una grande squadra, perché una grande non consente queste situazioni sistematicamente per dodici partite", le parole del tecnico.