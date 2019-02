"Marcelo è della Juve". Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport, che in prima pagina riporta il virgolettato dell'agente di Tagliafico, terzino dell'Ajax: "Il Real punta sul mio assistito perché il brasiliano è vicino ai bianconeri. In attesa del summit di Allegri con la società - si legge -, nuove voci su Zidane come successore di Max in panchina.