Tuttosport e le parole di Ancelotti: "Noi anti Juve senza paura"

© foto di Di Benedetto

Tuttosport oggi in edicola dedica spazio al Napoli in prima pagina e riprende le parole di Carlo Ancelotti di ieri: "Noi anti Juve senza paura". Il tecnico dei partenopei si prepara alla sfida di questa sera contro l'Empoli e lancia nuovamente la sfida Scudetto ai bianconeri che domani affronteranno il Cagliari all'Allianz Stadium in vista delle gare di Champions League. Gli azzurri vogliono portarsi momentaneamente a -3.