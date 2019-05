Tuttosport e le parole di Gasperini: "Atalanta favorita? Come preferite"

© foto di stefano tedeschi

Ampio spazio alla finale di Coppa Italia, che andrà in scena stasera all'Olimpico di Roma tra Atalanta e Lazio, nelle pagine interne di Tuttosport, con un titolo dedicato a Gian Piero Gasperini: "Atalanta favorita? Come preferite!". Il tecnico nerazzurro è carico a poche ore dal fischio d'inizio di una finale storica in casa Atalanta e rivela: "Sappiamo come si battono". Continua poi mister Gasperini: "Voglio vincere e che sia una festa di sport. Mi emoziona sapere quanti bergamaschi ci saranno, ma non mi mette pressione. Se dovessimo vincere? Ballo la Papu dance".