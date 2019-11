Tuttosport e le parole di Krunic: "Con la Juve per sbloccarci"

"Con la Juve per sbloccarci". Così titola in prima pagina, più precisamente in taglio laterale basso, l'edizione odierna di Tuttosport sulle parole di Krunic. L'ormai ex centrocampista dell'Empoli ha dichiarato in una intervista esclusiva a Tuttosport: "Sappiamo che sarà una match complicato contro la Juventus ma noi vogliamo vincere per poterci sbloccare".