Tuttosport: "È un Monza in rodaggio. Venerdì l’amichevole al Brianteo con l’Alessandria"

"È un Monza in rodaggio. Venerdì l’amichevole al Brianteo contro l’Alessandria": prove di Serie B per il Monza come ricorda Tuttosport, con il via del torneo cadetto sempre più prossimo. Per quanto, come dichiarato da mister Cristian Brocchi, ci sia ancora del lavoro da fare: "Brocchi non è rimasto soddisfatto dopo la sfida con il Vicenza: «Dobbiamo ancora conoscerci»".