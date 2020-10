Tuttosport elogia Ibra: "Solo Lewandowski ha una media migliore in Europa"

Tuttosport elogia Zlatan Ibrahimovic: "Solo Lewandowski ha una media migliore in Europa". Tre doppiette, sei gol in tre gare di campionato per un gol ogni 45 minuti. Nel 2020 ha segnato 18 gol in 25 partite (0,72 centri a gara). Solo Lewandowski, 10 gol in 5 gare ma anche qualche spezzone di gara non disputato per consentirgli di rifiatare a differenza dello svedese, praticamente sempre in campo, ha una media migliore in Europa con un gol ogni 37 minuti. Quello che stupisce del 39enne è che non si sta parlando di prodezze estemporanee ma si parla di rendimento costante ed elevatissimo ormai da molti mesi.