Tuttosport: "Eriksen è il giorno, via libera all'Inter. Rispunta De Paul"

© foto di Alessio Del Lungo

"Eriksen è il giorno, via libera all'Inter. E rispunta De Paul". Questo il titolo che Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 19, sull'Inter. Ausilio attacca Petrachi: "Se ne intende lui di corto circuiti... Gli è capitato spesso a Roma". Oggi il procuratore del danese incontra il presidente del Tottenham per risolvere alcune pendenze tra le parti.