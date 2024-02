Tuttosport esalta Pavard (alla sesta dal 1'): "Si è preso l'Inter con solidità e leadership"

Benjamin Pavard si è preso definitivamente l'Inter, con solidità e leadership. Dopo le prime settimane di ambientamento e l'infortunio al ginocchio rimediato a Bergamo che l'ha tenuto ai box per 40 giorni, l'ex Bayern è diventato pian piano un pilastro della difesa di Inzaghi ed è pronto a dare il suo contributo anche nella super sfida di domenica sera contro la Juventus: Benji è pronto a scendere in campo per la sesta volta di fila da titolare, come ricorda oggi Tuttosport tra le sue pagine.

Con lui la difesa ha chiuso ancor di più la porta.

Basti pensare che nelle sfide delicate contro Lazio, Napoli e Fiorentina (tra Supercoppa e campionato) i nerazzurri non hanno preso gol e Pavard è stato senza dubbio fra i migliori. E spera ora di ripetersi anche contro la Juventus.