Tuttosport: "Escluso e scontento: Toro, adesso Radonjic è un problema"

"Escluso e scontento: Toro, adesso Radonjic è un problema" scrive Tuttosport oggi in edicola. Il giocatore arrivato dal Marsiglia ha giocato due gare nel 2023 senza lasciare il segno e a Firenze contro la Fiorentina è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti (era successo una volta in passato). "La 'colpa' è della concorrenza: Vlasic e Miranchuk assicurano una continuità di rendimento che all’ex Marsiglia manca completamente". E ora Radonjic può diventare un caso: i granata stanno cercando sul mercato un altro elemento di fantasia in più.