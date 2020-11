Tuttosport esulta con l'Italia e lancia la sfida alle big d'Europa: "Prendiamoci la Nations League"

Tuttosport in edicola oggi esulta con l'Italia e lancia la sfida alle big d'Europa: "E ora prendiamoci la Nations League". Bel gioco e talento: la Nazionale del Mancio sa esaltarsi a prescindere dai protagonisti e ha restituito dignità internazionale al nostro calcio. E pensare che tre anni fa la Svezia ci eliminò e non andammo al Mondiale e ora l'Italia si è guadagnata il diritto di giocarsi le fasi finali di un torneo contro Francia, Spagna e Belgio che solo due anni fa guardavamo in tv mentre erano impegnate in Russia.