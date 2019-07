Tuttosport: "EuroAtalanta: in Champions a San Siro"

© foto di stefano tedeschi

Sulla prima pagina odierna di Tuttosport trova spazio anche la situazione relativa allo stadio in cui l'Atalanta di Gian Piero Gasperini disputerà le prossime gare di Champions. Dopo il no incassato dall'UEFA nei giorni scorsi per la disputa della Champions League nello Stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, gli orobici sono alla ricerca di un palcoscenico adatto ad ospitare le partite europee che avranno inizio verso fine settembre. Dopo aver indicato il Mapei Stadium di Reggio Emilia, gli occhi si sarebbero posati su San Siro, opzione possibile dopo l'esclusione del Milan dalle coppe: la UEFA avrebbe già dato il suo assenso ad un possibile cambio di sede. I contatti ci sono e filtra ottimismo, nonostante il malumore dei tifosi del Milan, pronti a chiedere alla società di opporsi.