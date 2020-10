Tuttosport: "Faggiano e il Covid: Genoa a Verona con la Primavera"

"Faggiano e il Covid: Genoa a Verona con la Primavera". Questo il titolo in taglio laterale sulla prima pagina di Tuttosport in riferimento alle numerose positività in casa Genoa. "A Verona con tanti Primavera, non è tutelata la salute né la regolarità del campionato. A Napoli noi ci siamo andati, altri ci hanno messo mezz'ora a dire no. Per salvare il campionato, facciamo 4-5 di bolla con la NBA". Bomba di Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ai microfoni di 'Radio Punto Nuovo'. Con 17 giocatori positivi, il club rossoblù tramite il suo dirigente ha annunciato che contro l'Hellas scenderà in campo tanti calciatori della squadra Primavera".