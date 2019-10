Tuttosport: "Fantastico Napoli!"

© foto di Mattia Verdorale

"Fantastico Napoli!". Titola così a a pagina 6-7 il quotidiano Tuttosport questa mattina in edicola. Non poteva essere altrimenti, dopo la vittoria rocambolesca del Napoli per 3-2 sul campo del Salisburgo: "Mertens segna una doppietta e supera Maradona. In gol anche Insigne che corre ad abbracciare Ancelotti. Il tecnico: "Gli avevo detto che sarebbe stato determinante. E' stata una bellissima partita però adesso teniamo i piedi per terra".