Tuttosport: "FIFA, che scandalo! CR7 scippato"

© foto di stefano tedeschi

Proseguono ancora le polemiche riguardanti i FIFA Best Awards, con il premio di miglior giocatore dell'anno consegnato a Leo Messi. L'edizione odierna di Tuttosport titola: "FIFA, che scandalo! CR7 scippato". Sarebbero diversi i voti errati conteggiati dalla FIFA: il capitano del Nicaragua rivela "Mai votato per Messi, eppure risulta così". Ed il commissario tecnico del Sudan rincara la dose: "Ho votato Salah, ma mi hanno appioppato Messi". Non accennano dunque a placarsi le polemiche, anche a giorni dalla proclamazione del vincitore.