Tuttosport: "Forza, Dea"

Taglio laterale dell'edizione odierna di Tuttosport dedicato all'Atalanta, che questa sera affronta il Manchester City a San Siro: "Forza, Dea". Gli orobici devono fare risultato per provare a sperare ancora. City con l'obiettivo di chiudere il discorso qualificazione, ma Gasperini non snaturerà la squadra: "Non cambieremo la nostra filosofia. Proveremo ad attaccare".