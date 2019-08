© foto di stefano tedeschi

Taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport dedicata al tecnico bianconero Maurizio Sarri e alle sue condizioni di salute. "Forza Sarri, torna presto", questo il titolo per il tecnico della Juventus, alle prese con la polmonite come comunicato ieri dal club bianconero tramite una nota ufficiale. Salterà la trasferta di Parma, il suo debutto in campionato sulla panchina della Juventus.