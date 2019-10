© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Frosinone, 1-1 al 94’. Nesta salva il posto”: panchina quindi salva, stando a quanto lascia trapelare Tuttosport, per Alessandro Nesta in quel di Frosinone. “Alla rete di Kiyine su rigore, ribatte in extremis Capuano”, questo il commento del quotidiano al match.