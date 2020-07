Tuttosport: "Frosinone in crisi. Nesta è a rischio: decisiva la gara con lo Spezia"

"Frosinone in crisi. Nesta è a rischio", così titola Tuttosport la pagina dedicata alla Serie B. Con Alessandro Nesta che potrebbe quindi pagare una ripresa non soddisfacente per un Frosinone che puntava alla promozione diretta: "Dalla ripresa un solo punto e zero gol segnati: La A si allontana, decisiva la gara con lo Spezia".