© foto di Mattia Verdorale

"Furia Toro, Milan rovesciato". Questo il titolo che si prende la seconda pagina del quotidiano Tuttosport dedicato alla vittoria dei granata per 2-1 contro il Milan giocata ieri sera: "Favoloso Belotti. Il quarto posto è tuo. Doppietta da urlo: destro di rabbia e acrobazia alla Pulici. Mazzarri nella ripresa annichilisce Giampaolo, ora in crisi. I granata regalano un tempo e vanno in tilt col rigore di Piatek. Torna Ansaldi: svolta. Finale pazzesco".