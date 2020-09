Tuttosport: "Galliani e Lotito riscoprono la B per bloccare la crescita della A"

"Galliani e Lotito riscoprono la B per bloccare la crescita della A". Specifica apertura quella di Tuttosport, che spiega poi la situazione creatasi: "La Lega B sta diventando una roccaforte dell’opposizione all’ingresso dei fondi finanziari nella Lega Serie A. Il presidente Mauro Balata ha inviato una lettera al suo omologo della massima divisione, Paolo Dal Pino, nella quale chiede approfondimenti sulla cessione del 10% della futura media-company a chi vincerà la gara tra le cordate Cvc/Advent/Fsi e Bain/Nb Renaissance".

Spiegazioni richieste anche dall'Ad del Monza Adriano Galliani, ma avallata anche dal co-patron della Salernitana e presidente della Lazio Claudio Lotito. A ogni modo, come specifica il quotidiano, circa la posizione di Dal Pino, "si stanno perfezionando alcuni meccanismi di perequazione per fare in modo che le neo-promosse beneficino dell’investimento dei fondi, con una simmetrica diminuzione delle entrate per le retrocesse. Dal Pino inoltre è convinto che tutto il sistema calcistico italiano dovrebbe essere contento di questa operazione perché, determinando un aumento di valore, favorisce anche le categorie inferiori".