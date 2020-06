Tuttosport: "Gallo, regalo per la B. Menez è della Reggina"

Occhi in casa Reggina per Tuttosport: "Gallo, regalo per la B. Menez è della Reggina". Il quotidiano prosegue poi con le parole del presidente Fabio Gallo, che non ha solo annunciato l'ex Roma e Milan ma ha anche parlato di piani futuri: "Il presidente: «Una cavalcata trionfale, prossimo obiettivo la A»".