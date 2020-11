Tuttosport: "Gasperini si gode la vera Atalanta ma ne perde due!"

Vittoria esterna per l'Atalanta che ritrova il sorriso in campionato. Il tecnico Gian Piero Gasperini però è in apprensione per le condizioni di Hateboer e Romero, in dubbio per la gara contro il Liverpool di Champions League. Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport: "Gasperini si gode la vera Atalanta ma ne perde due!".