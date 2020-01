© foto di stefano tedeschi

Ibrahimovic, Kjaer e Begovic sono i tre acquisti finora ufficializzati dal Milan in questa sessione di mercato invernale, così l'edizione odierna di Tuttosport titola: "Gazidis, Milan usato sicuro". Tre giocatori di esperienza, con alle spalle numerosi campionati e che tracciano la via da percorrere per i rossoneri: giocatori già pronti, affidabili. Non più sorprese e scommesse, servono giocatori dall'usato sicuro.