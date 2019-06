© foto di stefano tedeschi

"Giampaolo, benvenuto al Milan", apre così l'edizione odierna di Tuttosport in taglio laterale, per presentare Marco Giampaolo. Il neo tecnico rossonero è stato ufficializzato nella serata di ieri alla guida del club rossonero, ed ha firmato un contratto di due anni con opzione per il terzo. Guadagnerà 2 milioni di euro, come il suo predecessore Gattuso, e ha ottenuto di poter portare con sé quattro uomini di fiducia: il vice Conti, gli assistenti Micarelli e Foti ed il training load analyst Melotto. Ora spazio al mercato, dove il Milan dovrà operare intensamente ma con attenzione.