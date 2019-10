Tuttosport: "Giroud, il regalo di gennaio per Conte"

"Giroud, il regalo di gennaio per Conte", titola così in prima pagina l'edizione odierna di Tuttosport. Olivier Giroud, ieri a segno con la maglia della Francia nel pareggio per uno a uno contro la Turchia, potrebbe a breve diventare un obiettivo concreto per l'Inter. L'attaccante fatica a trovare spazio nel Chelsea di Lampard ed ha il contratto in scadenza a giugno: può diventare un affare low cost già per il mercato di gennaio.