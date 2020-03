Tuttosport: "Giroud vota Conte e chiede un triennale"

"Giroud vota Conte e chiede un triennale", titola Tuttosport in taglio basso. Nel mercato di gennaio a lungo si è parlato di Olivier Giroud come rinforzo per l'attacco dell'Inter e la telenovela potrebbe ripartire per il prossimo mercato estivo. L'attaccante del Chelsea è in scadenza a giugno e avrebbe rifiutato l'offerta dei londinesi perché di un solo anno. L'Inter potrebbe accontentarlo con un biennale più opzione, regalando a mister Conte un rinforzo di sicura affidabilità.