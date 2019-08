© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Grinta Galabinov. «Spezia, stupirò» ": non si trattiene Andrej Galabinov, che dalla colonne di Tuttosport carica l'ambiente in vista della seconda gara di campionato. L'attaccante dello Spezia prosegue poi: «Il direttore Angelozzi dice che quest’anno posso segnare 12-15 gol. Ma secondo me si è anche trattenuto. Ora un’altra rete al Crotone»".