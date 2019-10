Tuttosport: "Guaio Sanchez. Inter-Giroud: sì"

© foto di stefano tedeschi

Taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport dedicato alla situazione in casa Inter: "Guaio Sanchez. Inter-Giroud: sì". Il cileno Alexis Sanchez dovrà ricorrere all'operazione dopo il guaio alla caviglia riportato in Nazionale. Per lui si prospettano alcuni mesi di stop. Per gennaio però l'Inter guarda in casa Chelsea, con Olivier Giroud pronto a lasciare Londra e a ritrovare Antonio Conte.